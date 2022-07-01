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Акушерство ру — один из крупнейших интернет-магазинов детских товаров в России. Но, как показывает практика, крупнейший — ещё не значит хороший. Если вбить в поисковике «акушерство ру отзывы», то можно увидеть кучу негативных историй. Покупатели жалуются на всё подряд: продажа…
Транском (TT Transcom) — транспортная компания, осуществляющая пассажирские перевозки всех типов (перевозка детей на экскурсию, доставка сотрудников на рабочее место или корпоративный праздник, развоз гостей после банкета и др.). Главный офис компании находится в Москве. Если вбить в поисковике «транском…
Служба защиты прав — юридическая компания, которая помогает решать проблемы в вопросах юриспруденции. Главный офис компании находится в Екатеринбурге. Если вбить в поисковике «служба защиты прав отзывы», то можно увидеть кучу негативных историй. Иногда встречаются разочарованные клиенты, которые просто недовольны…
Улыбка — это стоматологическая клиника в Санкт-Петербурге, которая обладает высоким уровнем сервиса и современным оснащением. По крайней мере, так написано на сайте компании. Однако если вбить в поисковике «стоматология улыбка отзывы», то можно увидеть кучу негативных историй. И, судя по…
Черноморская зорька — санаторий эконом-класса, который находится на второй береговой линии курортной зоны Джемете в Анапе. Если вбить в поисковике «черноморская зорька отзывы», то можно увидеть кучу негативных историй. По словам отдыхающих, в данную организацию лучше вообще не обращаться! Многие…
Новак Декор — это компания-франчайзер в городе Саратов, которая занимается производством изделий на основе гибкого камня, а также продажей собственного бизнеса в качестве франшизы. Сегодня речь пойдет конкретно о продаже франшиз. Если вбить в поисковике «новак декор отзывы», то можно…